Obwohl zahlreiche Top-Leute des hauseigenen KI-Team zur Konkurrenz abgewandert sind, gibt sich Apple nicht geschlagen. Der iPhone-Bauer will seinen Assistenten Siri zur KI-Super-Suchmaschine ausbauen.Apple rüstet in Sachen Künstliche Intelligenz auf: Der iPhone-Konzern plant laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg für das kommende Frühjahr den Start eines eigenen KI-gestützten Web-Suchdienstes. Intern läuft das Projekt unter dem Namen "World Knowledge Answers" und soll zunächst tief in Siri integriert werden - später auch in Safari und die Spotlight-Suche auf iPhones. Der Schritt gilt als überfällig. Siri, 2011 als Pionier gestartet, hinkt heute der Konkurrenz weit hinterher
