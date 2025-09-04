Dubai Chambers hat in Zusammenarbeit mit der Internationalen Handelskammer (ICC) und der World Chambers Federation (WCF) das Chamber Benchmarking Tool lanciert, eine einzigartige Plattform, die Handelskammern Zugang zu Best Practices verschafft und ihnen ermöglicht, ihre Leistung anhand globaler Standards zu messen.

During the launch of the Chamber Benchmarking Tool (photo: AETOSWire)

Die Initiative wurde während des 14. World Chambers Congress in Melbourne, Australien, vorgestellt und 1.200 Kammerdirektoren und -beamten aus über 100 Ländern präsentiert. Als weltweit führendes Treffen für Kammervertreter ist die Veranstaltung eine wichtige Plattform für den Austausch von Fachwissen und die Stärkung internationaler Netzwerke.

Das Tool soll das globale Kammer-Ökosystem verändern, indem es die institutionelle Leistung verbessert und Kammern in die Lage versetzt, verbesserte Dienstleistungen anzubieten, Prozesse zu rationalisieren und operative Exzellenz zu erreichen. Es bewertet sieben Kernaufgaben und -verantwortlichkeiten: Wirtschaftsforschung und Business Intelligence, Interessenvertretung und politische Vertretung, internationale Handels- und Investitionsförderung, Ausbildung und Unterstützung der Arbeitskräfte, Networking und Zusammenarbeit, Beratungs- und Unterstützungsdienste sowie Rechtsberatung und Streitbeilegung.

Außerdem misst es wichtige Dimensionen der operativen Exzellenz, darunter strategische Ausrichtung, Prozesseffizienz, Partnerschaften, Mitgliederzufriedenheit, Governance, Innovation und finanzielle Auswirkungen.

S.E. Mohammad Ali Rashed Lootah, Präsident und CEO der Dubai Chambers, kommentierte: "Diese Initiative spiegelt Dubais Position als globaler Knotenpunkt für Exzellenz und institutionelle Innovation wider. Sie steht im Einklang mit dem Engagement des Emirats, eine widerstandsfähige und nachhaltige Zukunft für die Geschäftswelt weltweit zu gestalten, indem grenzüberschreitende Zusammenarbeit gefördert, wissensbasierte Partnerschaften gepflegt und agile, zukunftsorientierte Lösungen vorangetrieben werden, um sich in einer sich wandelnden Wirtschaftslandschaft zurechtzufinden."

John W.H. Denton AO, Generalsekretär der ICC, sagte: "Die Einführung des Chamber Benchmarking Tool ist ein Meilenstein, um Handelskammern weltweit mit den Erkenntnissen zu versorgen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Wir sind Dubai Chambers für ihre Führungsrolle und ihr Fachwissen dankbar, die entscheidend dazu beigetragen haben, diese Vision zu verwirklichen."

Das Tool bietet einen datengestützten Rahmen für Selbstbewertung und vergleichende Analysen und liefert maßgeschneiderte Empfehlungen, Zugang zu globalen Fallstudien und Einblicke in neue Trends. Es wurde unter Anleitung eines Lenkungsausschusses aus internationalen Experten entwickelt und basiert auf einer eingehenden Studie von 19 Kammern weltweit.

Dubai Chambers ist eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung, die Dubais Vision als globaler Akteur unterstützt, indem sie Unternehmen stärkt, innovative Mehrwertdienste anbietet und Zugang zu einflussreichen Netzwerken ermöglicht.

