Die geplante Frühstart-Rente zielt nur auf die jüngere Bevölkerung ab, kritisieren führende Wirtschafts- und Finanzverbände. Die aktuelle Erwerbsbevölkerung bleibt stattdessen bei den Reformvorhaben außen vor. Die Verbände fordern daher eine rasche Reform der Riester-Rente. Bereits seit mehr als zehn Jahren steht die Reform der Riester-Rente in Koalitionsverträgen verschiedener Regierungen. Doch passiert ist seitdem: nichts. Zuletzt legte der ehemalige Bundesfinanzminister einen Reformentwurf vor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact