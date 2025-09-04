Alle fünf Minuten trifft ein Teenager bei Character-AI auf fragwürdige Interaktionen. Eine Studie enthüllt etwa sexualisierte Offerten von Chatbots, die sich als Timothée Chalamet oder Chappell Roan ausgeben. Schutzsysteme ließen sich umgehen. Der 29-jährige Hollywood-Schwarm Timothée Chalamet verspricht einer traurigen Zwölfjährigen einen Kuss. Sängerin und Queer-Ikone Chappell Roan (27) beteuert gegenüber einem Teenager, dass ihr Altersunterschied ...Den vollständigen Artikel lesen ...
