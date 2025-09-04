Die Porsche AG verliert ihren Platz im deutschen Leitindex DAX. Wie die Index-Tochter ISS STOXX der Deutschen Börse mitteilte, wird der Luxus-Sportwagenbauer ab dem 22. September durch den Online-Immobilienmarktplatz Scout24 ersetzt. Porsche, das seit der Börsennotierung im Jahr 2022 Teil des DAX war, rutscht damit in den MDAX ab. Der Abstieg kommt nach einem schwierigen Jahr für den Autobauer. Belastet durch US-Importzölle und eine schwache Nachfrage auf dem wichtigen chinesischen Markt verlor die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten mehr als ein Drittel ihres Wertes - der zweitschlechteste Wert unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
