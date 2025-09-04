Linz (www.anleihencheck.de) - Im zweiten Quartal sank das BIP in Kanada um 1,6 %, stärker als erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Zollstreit mit den USA belaste den Exportsektor spürbar. Gleichzeitig stabilisiere sich die Inflation und liege aktuell bei +3,1 %. Die Bank of Canada habe den nachlassenden Preisdruck für mehrere Zinssenkungen genutzt - der Leitzins stehe nun bei 2,75%. Der Zinssenkungszyklus dürfte sich dem Ende nähern, kleinere Schritte seien aber noch möglich. Die Währung habe diese Entwicklung bereits eingepreist. Für das Währungspaar EUR/CAD erwarte Oberbank eine stabile Seitwärtsbewegung in einer Range zwischen 1,5500 und 1,6200. (04.09.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
