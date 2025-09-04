Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Am europäischen Rentenmarkt dominierten Verkäufe, so die Börse Stuttgart.Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei zur Woche auf 129,37 gefallen (Vorwoche: 129,77), die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei auf 2,78 Prozent gestiegen (2,70), am langen Ende bei den 30-jährigen Bundesanleihen auf 3,40 Prozent (3,31). Anleger seien überwiegend auf der Verkaufsseite gewesen, getrieben von bevorstehenden Inflationsdaten der Eurozone und wachsender Haushaltsunsicherheit in Frankreich. Dort seien die Renditen stärker geklettert als im übrigen Euroraum; der politische Kalender mit Vertrauensabstimmung und angekündigten Streiks erhöhe die geforderte Risikoprämie. In den USA habe die zehnjährige Treasury nahe 4,23 Prozent verharrt. Im Fokus stünden der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe und der Arbeitsmarktbericht als letzte Wegweiser vor der FED-Sitzung am 17. September. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
