Die Rüdinger Spedition hat zehn E-Lkw in der Flotte und bekommt ab jetzt jede Woche einen neuen hinzu - bis es in einigen Monaten rund 30 Elektro-Trucks sein werden. Parallel hat der Familienbetrieb diese Woche eine knapp 40 Meter lange Overhead-Ladeanlage eröffnet - vermutlich einmalig in Süddeutschland. Wir haben bei Roland Rüdinger nachgefragt, was seine Firma antreibt. Bei Rüdinger Spedition handelt es sich um einen großen Logistikspezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net