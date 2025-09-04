Die österreichische Regierung hat eine neue Förderrunde für E-Busse eingeläutet. Im Zuge des nunmehr achten EBIN-Fördercalls werden 60 Prozent der Mehrkosten bei der Anschaffung von Elektrobussen bezuschusst. Auch Kosten für die nötige Ladeinfrastruktur werden anteilig übernommen. Das österreichische Förderprogramm EBIN ("Emissionsfreie Busse und Infrastruktur") geht in eine neue Runde. Der frisch veröffentlichte Aufruf zur Einreichung von Förderanträgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net