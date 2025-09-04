Berlin (ots) -Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD werden in der heutigen Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags mit einer Stärkung der Sportinfrastruktur einen großen Schritt zur Förderung der Gesundheit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland leisten: Die Sportmilliarde kommt! Mit einem neuen Programm zur "Sanierung kommunaler Sportstätten" setzen wir ein wichtiges Versprechen aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD um. Wir sorgen dafür, dass zahlreiche sanierungsbedürftige Sportanlagen in Deutschland endlich modernisiert werden können.Das Programm zur Sanierung kommunaler Sportstätten wird dabei gleichzeitig als Modellprojekt zum Bürokratieabbau umgesetzt. Die deutliche Vereinfachung und Verschlankung der Förderrichtlinien wurde ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Kommunen sind für uns Partner auf Augenhöhe. Wir werden ihnen die Fördermittel durch eine Änderung der Bundeshaushaltsordnung pauschal zuweisen. Zugleich reduzieren wir ausufernde Förderbestimmungen, Zweckverwendungsnachweise und weitere Formalitäten.Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU Fraktion im Bundestag:"Wir unterstützen die Kommunen dabei, dass sie trotz der schlechten finanziellen Lage, das Sportangebot vor Ort nicht einschränken müssen. Sport fördert den Leistungsgedanken, den Teamgeist, die Gesundheit und im Ehrenamt entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt und findet Integration statt. Wir freuen uns, dass der Bürokratieabbau bei Förderprogrammen endlich Realität wird."Thorsten Rudolph, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion:"Wer den Zustand vieler Sportanlagen in unserem Land kennt, kann sich nur freuen: Eine Milliarde Euro in den nächsten vier Jahren sind ein kraftvolles Zeichen für den Sport, die Kommunen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sport steht für Teamgeist, Fairness und Gemeinschaftsgefühl - Werte, für die wir uns stark machen. Millionen von Sportlerinnen und Sportlern in Deutschland werden konkret profitieren. Und sie werden vor allem auch schnell davon profitieren. Die Umsetzung als Modellprojekt sorgt für eine effiziente und unbürokratische Förderung. Und sie zeigt zugleich den Anspruch dieser Koalition: Wir modernisieren unser Land mit Hochdruck und konzentrieren uns dabei zunächst ganz bewusst auf die drängendsten Maßnahmen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6110830