00:00 Begrüßung Thema des Tages - 5 aussichtsreiche Aktien aus Polen HPE - Aktie nach Zahlen weiterhin interessant Salesforce - Ausblick kommt nicht an C3.AI - Absturz nach Quartalsbericht Figma - Aktie fällt nach Zahlen tief BYD - Prognose gekürzt Sanofi - das tut weh DAX - leicht im Plus Porsche - Adieu DAX Teamviewer - Großaktionär sagt Servus init - gute Zahlen SpVgg Unterhaching - was ist da los mit der Aktie Depot - Erholung Zuschauerfragen