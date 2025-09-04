München (ots) -Zahlreiche Überraschungen, ein Comeback und einen Höhenflug: Im Rahmen der aktuellen Kampagne "Mit Mecces um die Welt" feiert McDonald's Deutschland mit Rockabilly-Star Dick Brave dessen höchstes Konzert aller Zeiten.McDonald's Deutschland startet in diesem Sommer so richtig durch! Als Teil der Kampagne "Mit Mecces um die Welt" dürfen sich McDonald's Fans jetzt auf zahlreiche Überraschungen freuen. Bereits seit dem Beginn der Kampagne bringt ein Flugzeug im exklusiven Kampagnen-Design die Passagiere stilvoll zu ihren Urlaubszielen. Nicht nur an Bord reisen McDonald's Fans rund um den Globus, auch in den Restaurants können Gäste in ferne Geschmackswelten eintauchen. Von Burgern und Fingerfood über Dips und Drinks bis hin zu Desserts - die Kampagne holt bereits seit dem 17. Juli und noch bis zum 30. September 2025 insgesamt 22 internationale Produkthighlights aus 17 Ländern nach Deutschland. In drei unterschiedlichen Kampagnenphasen gibt es laufend neue, limitierte Produkte aus aller Welt zu entdecken.Zeit für große AbenteuerBereits gestern, am 03. September, spielte sich Sasha alias Dick Brave mit Band bei einem einmaligen, spontanen Secret Concert im McDonald's Restaurant in der Spitalerstraße in Hamburg warm. Kurze Zeit später am 06. September wird er dann mit dem "Mit Mecces um die Welt"-Flieger abheben - und in luftiger Höhe sein höchstes Konzert aller Zeiten spielen. Passagiere, die das Glück haben an Bord des gebrandeten Urlaubsfliegers zu sein, dürfen sich dabei u.a. auf den erfrischenden McFizz Watermelon, exklusive Gutscheine und weitere besondere Urlaubs-Überraschungen freuen. Nach Abflug der Maschine stimmt Dick Brave seinen neuen Comeback-Song an und verwandelt mit McDonald's Deutschland einen einfachen Urlaubsflug in ein unvergessliches Erlebnis.Damit läutet der kanadische Rockstar nach zehn Jahren und auf der Rückkehr seiner Weltreise sein großes Comeback ein. McDonald's spielt dabei eine große Rolle, denn die Restaurants gaben ihm überall auf der Welt das Gefühl von "Home away from home". Nach seiner Weltreise voller Höhen, Tiefen und schräger Erlebnisse - von der Arbeit in einer Schlangenzucht bis hin zu missglückten Käse-Experimenten - überall auf seinen Reisen gab es einen Ort, der ihn erdete und an dem er sich zuhause fühlte: das nächste McDonald's Restaurant. Genau dieser Ort und dieses Gefühl begleiten ihn nun auch auf seinem Weg zurück nach Deutschland - mit neuer Single, neuem Album, großer Tour.Am 28. August startete die Kampagne in ihre dritte und finale Phase. McDonald's Fans dürfen sich darin auf zahlreiche Produktneuheiten freuen. Die Phase bringt unter anderem den Habanero Ranch aus Mexiko, die CBO Smoky Sauce aus Brasilien, die Szechuan Style Sauce aus China, den McFizz Watermelon aus Indien, die heiße Yuzu Cream Cheese Tasche aus Singapur sowie den beliebten Milchshake und McFlurry® Baci® Perugina® aus Italien nach Deutschland.Nicht nur lecker, sondern auch laut!Zur Verbreitung der Kampagne setzt McDonald's auf eine 360-Grad-Kampagne aus Radio, TV-, OOH- und Digitalmaßnahmen sowie Social Media, PR, Influencer-Kooperationen und einer interaktiven GMA-Aktivierung. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von 27km aus Hamburg, Regie führte Grégory Ohrel. Die Mediaplanung der Sonderaktivierung lag bei OMD München.Link zum TVC: https://youtu.be/pVu2BkgpLpAPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6110858