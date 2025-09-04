Gold springt auf ein neues Allzeithoch, Silber knackt die Marke von 40 Dollar, die Minenaktien gehen in eine parabolische Bewegung über. Die vergangenen Tage und Wochen haben Anleger in Gold- und Silberminen für vieles entschädigt. "Die Minenaktien sind vermutlich die derzeit heißeste Anlage", sagt Markus Bußler.Dennoch rät Bußler: Es ist nicht an der Zeit, in Kaufpanik zu verfallen. Vor allem der morgige Freitag wird spannend, steht doch der Arbeitsmarktbericht für den Monat August zur Veröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
