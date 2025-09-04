Tagesgeldzinsen sind auf Talfahrt, Neukundenaktionen lohnen kaum noch - doch Sparer müssen nicht leer ausgehen. Wer keine Lust auf nerviges Zinshopping hat, kann mit speziellen Geldmarkt-ETFs fast EZB-Niveau kassieren. Welche Produkte jetzt echte Tagesgeld-Alternativen sind, erfahren Sie hier. Die Tagesgeldzinsen in Deutschland sind zuletzt deutlich gesunken und haben selbst zu Hochzeiten kaum die Niveaus der Zinsen bei der Europäischen Zentralbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE