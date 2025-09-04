Die Salesforce-Aktie sackt am Donnerstagmorgen um -7% im europäischen Handel ab und sinkt damit wieder fast auf ihr erst vor drei Wochen aufgestelltes 12-Monatstief. Womit hat der weltgrößte CRM-Softwarehersteller die Börse enttäuscht und sprechen wir hier über einen Kaufkurs? Starke Zahlen, schwacher Ausblick Am Geschäftsverlauf des abgelaufenen Quartals kann die Enttäuschung der Börse kaum liegen. Salesforce verzeichnete ein Umsatzwachstum von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
