Quectel Wireless Solutions, ein globaler End-to-End-Anbieter von IoT-Lösungen, gibt die Einführung der KCMCA6S Serie von drahtlosen Sub-GHz M-Bus (WM-Bus) Modulen bekannt. Auf der Grundlage des Silicon Labs EFR32FG23 Chipsatzes arbeiten die Module in 868-MHz-, 169-MHz- und 433-MHz-Bändern und sind mit einem ARM Cortex-M33 Prozessor mit einer Frequenz von bis zu 78 MHz ausgestattet. Nach Integration des WM-Busses in das KG200Z Modul setzt diese Modulreihe die Unterstützung des WM-Bus-Protokolls neben anderen drahtlosen proprietären auf Sub-GHz basierenden Protokollen fort und entspricht der EN13757-4 Norm, wodurch sie für Smart Metering und Advanced Metering Infrastructure (AMI) Systembereitstellungen sowie eine breite Palette zusätzlicher Anwendungen ideal geeignet ist.

Die KCMCA6S Serie bietet eine kompakte WM-Bus-Komplettlösung mit integrierter MCU (Microcontroller Unit), Sub-GHz-Transceiver, eingebautem Software-Stack und flexiblen Konfigurationsmodi, die die Notwendigkeit einer Protokollstapel-Integration von Drittanbietern eliminieren und für Anwendungen bei Messungen in Bereichen mit begrenztem Platzangebot ideal geeignet sind. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Varianten der Serie die KCMCA6S Serie (mit SAW und die KCMCA6S-N Serie (ohne SAW) liegt in der Einbeziehung eines eingebauten Surface Acoustic Wave (SAW) Filters, der dazu beiträgt, Störungen bei der Mobilfunkkommunikation zu minimieren. Dies ist besonders wichtig für Geräte mit integrierter WM-Bus- oder Mobilfunktechnologie, wie etwa NB-IoT oder Cat-1.

Die WM-Bus-Technologie ist zu einem weit verbreiteten Standard für den Einsatz von Smart Metern im Wasser-, Strom-, Gas- und Wärmesektorkontext in ganz Europa und einigen Ländern im Nahen Osten geworden, insbesondere als Konnektivitäts-Enabler für AMI-Systeme. Diese installierte Basis für die Technologie zeigt seine breite Anwendbarkeit für andere IoT-Konnektivitätsszenarien. Die KCMCA6S Serie wurde ins Leben gerufen, um die Bedürfnisse der Entwickler für Module zu unterstützen, die Konnektivität im Bereich variabler Sub-GHz-Frequenz plus mehrere Schnittstellen, einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C und eine kompakte Größe bieten.

"Die KCMCA6S Serie von WM-Bus-Modulen ist für Smart Metering-Anwendungsfälle im etablierten europäischen Smart Metering- und AMI-Systeme-Markt hervorragend geeignet und wir sehen darüber hinaus eine breite Palette potenzieller Anwendungen in anderen IoT-Konnektivitätsszenarien", kommentierte Delbert Sun, Vice General Manager and Product Head, Quectel Wireless Solutions die Entwicklung. "Wir sind stolz, diese kompakten Module mit mehreren Schnittstellen auf den Markt zu bringen, um stabile Netzwerkverbindungen mit starken Entstörungsübertragungen und zuverlässigen Datenübertragungen bereitzustellen."

Die KCMCA6S Serie unterstützt mehrere WM-Bus-Kommunikationsmodi, einschließlich T, C, S R, N und F. Die Module wurden entwickelt, um eine effiziente Übertragung mithilfe einer Low-Power-Architektur mit dynamischem Multi-Mode Switching und flexibler Frequenzkonfiguration neben integrierten Multi-Later-Sicherheitsmechanismen zu gewährleisten.

Die Module sind in einem LCC-Formfaktor mit sehr kompakten Abmessungen von 25,4 mm x 14,0 mm x 2,9 mm gehalten, um Entwickler und Designer zu unterstützen, die Kosten ihrer Endprodukte zu optimieren. Darüber hinaus integrieren die Module 32 KB RAM-Speicher und 256 KB Flash-Speicher.

