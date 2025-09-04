Hamburg (ots) -Ein starker Auftritt entscheidet darüber, wie Sie als Führungskraft wahrgenommen werden - ob vor Mitarbeitenden, im Interview oder in herausfordernden Situationen.Individuelles Training mit Fokus auf Souveränität, Wirkung, Krisensicherheit und persönlicher Präsenz für amtierende und kommende FührungskräfteIn diesem Workshop mit Alice Häuser trainieren Sie gezielt, wie Sie Ihre Botschaften klar, souverän und authentisch vermitteln und dabei Präsenz zeigen. Auf Wunsch arbeiten wir mit Kameraübungen, um Wirkung und Körpersprache unmittelbar sichtbar zu machen und zu verbessern.Sie lernen, auch in angespannten oder überraschenden Situationen sicher zu bleiben, klar zu kommunizieren und durch Körpersprache, Stimme und Haltung zu überzeugen. Dabei steht Ihre individuelle Wirkung im Mittelpunkt: Wir analysieren Ihren Auftritt, geben direktes Feedback und entwickeln praxisnah Strategien, um Ihr Auftreten in Gesprächen, Meetings oder Interviews professionell und authentisch zu gestalten.Alice Häuser bringt mehr als 30 Jahre journalistische Erfahrung - von der Auslandskorrespondentin bis zur Trainerin für Führungskräfte und Pressesprecher - in dieses Training ein. Ihr Ansatz verbindet mediale Expertise, Methoden wie Storytelling und authentisches Auftreten vor der Kamera mit einer Feedbackkultur, die Sie nachhaltig stärkt.Programm- Persönliche Wirkung analysieren: Körpersprache, Stimme, Sprache- Souveränität und Präsenz gezielt aufbauen - auch in kritischen Situationen- Sicherheit im Umgang mit Medien und Publikum gewinnen- Praktische Übungen auf Wunsch mit Videoanalyse- Individuelles Feedback und Handlungsstrategien für Ihren Alltag als FührungskraftSie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit der Referentin zu teilen, so dass Alice Häuser sich gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellen kann. Selbstverständlich gibt es während der Schulung ausreichend Raum für Ihre Fragen.Diese Schulung richtet sich an Führungskräfte, Entscheiderinnen und Entscheider, die ihre persönliche Wirkung schärfen, sicher auftreten und in Medien- oder Krisensituationen souverän agieren wollen.Trainerin Alice Häuser ist zertifizierte Medientrainerin (BMTD) und seit über 30 Jahren Journalistin in TV, Radio und Print. Sie trainiert Führungskräfte, Pressesprecher und Expertinnen darin, selbstbewusst aufzutreten, Botschaften klar zu formulieren und mit persönlicher Präsenz zu überzeugen.Eckdaten für die Inhouse-Schulung Auftrittstraining für Führungskräfte- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 4 bis 8 Stunden inkl. Pausen- Termin: nach Absprache- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.- Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in den Räumlichkeiten von news aktuell. Auch als Online-Workshop via zoom möglich.Hier kommen Sie zur Programm-Seite (https://www.newsaktuell.de/academy/auftrittstraining-fuer-fuehrungskraefte/)dieser Inhouse-Schulung.Hier geht's zur Übersicht aller Inhouse-Schulungen der news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/inhouse-schulungen/).Pressekontakt:Ansprechpartner für Nachfragen und ein konkretes Angebot:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell AcademyE-Mail: academy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6110907