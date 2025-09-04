Das Analysehaus ASCORE hat Scorings zur Hausrat- und Wohngebäudeversicherung veröffentlicht. In beiden wurden neue Kriterien aufgenommen und Benchmarks erweitert. Während im Bereich Hausrat die Anzahl der Tarife mit Topbewertung stabil bleibt, klettert sie im Bereich Wohngebäude nach oben. ASCORE Analyse hat kürzlich sein aktualisierten Scoring-Jahrgänge zur Hausrat- und Wohngebäudeversicherung veröffentlicht. Zunächst veröffentlichte das Analysehaus die aktuelle Auswertung im Bereich Wohngebäude. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact