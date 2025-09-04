Die Deutsche Börse hat entschieden: Mit Wirkung zum 22. September 2025 steigt die Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80) in den deutschen Leitindex DAX auf. Damit zählt der Betreiber von ImmoScout24 künftig zu den 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Für die Scout24 Aktie ist der Aufstieg ein historischer Meilenstein. Vom Börsengang in den DAX 2015 ging Scout24 an die Börse, 2018 folgte der Aufstieg in den MDAX, nun der Schritt in den DAX 40. Maßgeblich für die Indexaufnahme ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes - und hier konnte Scout24 zuletzt stark zulegen. CEO Ralf Weitz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
