Essen (ots) -Mehr als jedes zweite Kind in Deutschland kann nach der Grundschule nicht sicher schwimmen - mit dramatischen Folgen für Sicherheit, Selbstvertrauen und Teilhabe. Das Essener Familienunternehmen DEICHMANN setzt sich mit einer neuen Initiative aktiv gegen diesen Missstand ein: Ab September können sich engagierte Vereine und Initiativen für den "DEICHMANN Schwimmhelden-Preis" bewerben.Kinder lernen immer später schwimmen, viele gar nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig: Es fehlt an geeigneten Wasserflächen, qualifiziertem Fachpersonal, erreichbaren Schwimmbädern und ausreichenden Öffnungszeiten. Gleichzeitig können sich viele Familien private Kurse nicht leisten. In manchen Fällen ist auch das Bewusstsein für die Wichtigkeit des sicheren Schwimmens gering, obwohl sich viele Unfälle im häuslichen Umfeld oder beim Spielen am Wasser ereignen."Zahlreiche Badeunfälle in diesem Sommer zeigen wieder, wie wichtig es ist, richtig schwimmen zu lernen. Ohne den engagierten Einsatz tausender Freiwilliger wäre die Zahl der Nichtschwimmer, die am und im Wasser besonders gefährdet sind, deutlich größer. Ihnen gebührt die größtmögliche Dankbarkeit für ihren Einsatz", so die DLRG-Präsidentin Ute Vogt.Genau hier setzt der DEICHMANN Schwimmhelden-Preis an: Mit dem Preis würdigt DEICHMANN Projekte, die die Schwimmförderung von Kindern unterstützen.Bewerben können sich alle nicht-kommerziellen Initiativen, Vereine und Projekte mit Sitz in Deutschland, die sich für mehr Schwimmsicherheit starkmachen - zum Beispiel mit inklusiven Schwimmkursen im Freibad, mobilen Schwimmschulen in ländlichen Regionen, speziellen Angeboten für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf, Schwimmpartner-Programmen oder wasserbezogenen Ferienaktionen. Fünf herausragende Projekte werden bundesweit mit einem Preisgeld von je 5.000 Euro ausgezeichnet."Schwimmen zu können ist im Zweifelsfall nicht nur überlebenswichtig, es stärkt auch das Selbstvertrauen und eröffnet Kindern neue Möglichkeiten der Teilhabe. Mit dem Schwimmhelden-Preis möchten wir ein Zeichen setzen für mehr Chancengleichheit im Wasser", so Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE.Ab September können sich Initiativen, Vereine und Projekte über ein kurzes Anmeldeformular auf www.deichmann-bewegt.de bis zum 31. Oktober 2025 bewerben. Welche Gewinnerinnen und Gewinner sich über eine Auszeichnung freuen dürfen, wird Ende des Jahres verraten.DEICHMANN unterstreicht mit dieser Initiative sein langfristiges gesellschaftliches Engagement. Bereits seit über 50 Jahren setzt sich auch die DEICHMANN-Stiftung auf vielfältige Weise für soziale Projekte im In- und Ausland ein. Das Essener Familienunternehmen möchte Chancengleichheit fördern und macht sich daher auch dafür stark, dass alle Kinder - unabhängig von Herkunft oder Wohnort - schwimmen lernen können. Als Teil der Unternehmensinitiative DEICHMANN bewegt stehen Aktionen wie der "Schwimmhelden-Preis" oder "Deutschlands fitteste Grundschule" exemplarisch für das vielfältige gesellschaftliche Engagement.