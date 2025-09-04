Weiden (www.fondscheck.de) - Im August gingen einige Zollentscheidungen über die Bühne und die Bedeutung ebbt an der Börse ab, so die Experten von Robert Beer Investment.Mit Spannung sei auch das Gipfeltreffen in Alaska zwischen Putin und Trump erwartet worden, wobei wenig Konkretes dabei herausgekommen sei. Nach etwas schwächeren Wirtschaftsdaten habe die Hoffnung auf Zinssenkungen die Wall Street beflügelt. Im Fokus gestanden hätten Aussagen von Powell, sich mehr auf die Vollbeschäftigung, statt auf Preisstabilität zu konzentrieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
