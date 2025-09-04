Bitmine baut Ethereum-Reserve massiv aus: Mining-Unternehmen kauft weitere 74.300 ETH

Während Investitionen in Bitcoin schon seit einiger Zeit bei immer mehr Unternehmen auf dem Plan stehen, machen in den letzten Monaten auch immer mehr Meldungen über Unternehmen, die in Altcoins investieren, die Runde. Einer der heißesten Kandidaten dabei ist Ethereum, die 2. größte Kryptowährung der Welt. Ein Investment in Ether bringt Unternehmen dabei einige Vorteile gegenüber einem Bitcoin-Investment, allerdings auf der anderen Seite auch neue Risiken. Es wird sich also noch zeigen müssen, ob sich strategische ETH-Reserven durchsetzen werden.

Bitmine wird zum größten Ethereum Treasury Unternehmen weltweit

Bitmine ist eigentlich ein Bitcoin Mining-Unternehmen. Damit hatte der Konzern in den letzten Jahren natürlich goldene Zeiten. Durch die immer geringer werdenden Block-Belohnungen, bedingt durch das alle 4 Jahre stattfindende Halving, steigende Kosten, sowie sinkender Margen, wird das Bitcoin Mining aber immer unrentabler. Deshalb hat Bitmine nun sein Geschäftsfeld erweitert und baut derzeit eine strategische Ethereum-Reserve auf.

Heute hat Bitmine erneut 74.300 ETH gekauft. Insgesamt hält das Unternehmen damit 1,87 Mio. ETH im Wert von mehr als 8,13 Mrd. US-Dollar. Das macht BitMine zum mit Abstand größten Ethereum Treasury Unternehmen der Welt. Ein Investment in Ethereum ermöglicht Bitmine neben der potenziellen Wertsteigerung auch, von einer passiven Rendite über das Staking ihrer Bestände zu profitieren.

Snorter Trading Bot sammelt 3,6 Millionen US-Dollar im Presale

Da die Staking-Rendite im Regelfall zwischen 3 bis 4 Prozent schwankt, kann Bitmine damit in Summe mehrere hundert Millionen US-Dollar im Jahr verdienen. Sollte die Strategie von Bitmine sich als Erfolg erweisen, dürften in den nächsten Jahren deutlich mehr Unternehmen in Ethereum investieren. Das könnte einen gigantischen Schub an Kapitalzuflüssen in Ethereum verursachen und damit die nächste Altcoin Season begründen.

In einer solchen Altcoin Season könnten wieder zahlreiche neue Coins explosive Kursentwicklungen hinlegen. Snorter ist ein brandneuer Trading Bot für Meme Coins, der einfache Bedienbarkeit mit hoher Effizienz vereint. Der Bot kann zwar einfach und unkompliziert über Telegram bedient werden, hat aber Funktionen, von denen Anleger stark profitieren könnten. Snorter scannt neue Coins blitzschnell und erkennt dabei mit hoher Trefferquote, ob es sich um ein aussichtsreiches Projekt oder um Scam handelt.

