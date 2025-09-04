Ondo Finance revolutioniert Tokenisierung: Wall Street 2.0 bringt US-Aktien auf die Blockchain

Die Tokenisierung von Real-World-Assets gilt auch im laufenden Jahr als einer der prägenden Trends im Kryptomarkt. Immer mehr Projekte arbeiten daran, klassische Finanzwerte wie Aktien oder Anleihen direkt auf die Blockchain zu bringen und damit neue Zugänge zu schaffen. Besonders im Fokus steht derzeit Ondo Finance, das von vielen Analysten als einer der primären Profiteure dieser Entwicklung gesehen wird. Nun hat Ondo Finance mit "Wall Street 2.0? den nächsten Meilenstein erreicht.

Ondo Global Markets startet mit über 100 tokenisierten Vermögenswerten

Mit Ondo Global Markets geht im September 2025 ein Projekt an den Start, das als Verbindung zwischen klassischer Finanzwelt und Blockchain-Technologie verstanden werden kann. Das Unternehmen Ondo Finance spricht selbst von "Wall Street 2.0? und eröffnet Anlegern erstmals Zugang zu einer breiten Auswahl tokenisierter US-Aktien und ETFs - zunächst auf Ethereum. Über 100 handelbare Vermögenswerte sind bereits verfügbar, hunderte weitere sollen folgen.

Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Ansätzen liegt in der Liquidität. Während andere Plattformen versuchten, Märkte künstlich nachzubilden, übernimmt Ondo die Tiefe direkt von den regulären Börsen. So sollen enge Spreads und Preiskontinuität sichergestellt werden. Nutzer können die tokenisierten Wertpapiere nicht nur 24/7 transferieren, sondern auch in DeFi-Protokollen einsetzen, etwa für Lending oder Collateral-Strategien.

Ondo Chain als spezialisierte Blockchain für institutionelle Anwendungen

Der Start von Ondo Global Markets markiert jedoch nur den Auftakt einer breiteren Strategie. Als nächster Schritt soll mit der Ondo Chain eine eigene Layer-1-Blockchain entstehen, die speziell für Real-World-Assets auf institutionellem Niveau entwickelt wird. Diese Infrastruktur soll neue Funktionen ermöglichen, die weit über den bisherigen Handel hinausgehen.

Geplant ist unter anderem ein Prime-Brokerage-Modell, damit Investoren ihre tokenisierten Wertpapiere als Sicherheit für Kredite nutzen können - sowohl über DeFi-Protokolle als auch direkt auf der Plattform. Hinzu kommt die Möglichkeit, tokenisierte Aktien als Staking-Assets einzusetzen, um die Netzwerksicherheit zu stärken und Belohnungen zu erhalten. Darüber hinaus sind Onchain-Vermögensverwaltung, automatisierte Portfolioanpassungen sowie Cross-Chain-Emissionen vorgesehen.

Bitcoin Hyper Presale sammelt 14 Millionen US-Dollar für Bitcoin-Innovation

Die Tokenisierung von Real World Assets erfolgt aktuell vor allem auf Ethereum, Solana und vergleichbaren Layer-1-Blockchains. Bitcoin hingegen ist bislang primär als Wertspeicher etabliert, wodurch die Tokenisierung dort kaum umgesetzt wird. Grundsätzlich wäre das jedoch auch auf Bitcoin denkbar, wenn die Erweiterung über Layer-2-Technologie Erfolg hat. So sorgt Bitcoin Hyper aktuell mit einem Finanzierungsvolumen von rund 14 Millionen US-Dollar im laufenden Vorverkauf für Aufsehen.

Während die ursprüngliche Bitcoin-Blockchain primär als sicheres Wertaufbewahrungsmittel gilt, setzt Hyper auf eine zweite Ebene, die neue Anwendungsfelder erschließen soll. Eine zentrale Rolle spielt die Integration der Solana Virtual Machine. Mit ihr lassen sich Smart Contracts in hoher Geschwindigkeit und zu geringen Kosten umsetzen. Das öffnet die Tür zu einem Ökosystem, in dem auch die Tokenisierung von RWA denkbar scheint. Technisch setzt Hyper auf Rollups, um Transaktionen zu bündeln, und Zero-Knowledge-Proofs, um effiziente Validierungen ohne unnötige Belastung der Blockchain zu gewährleisten.

