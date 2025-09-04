Bitcoin: Warum die Kryptowährung jetzt über 110.000 USD steigt!

Wie weit kann der Kurs noch klettern?

Rückblick

Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, erlebt gerade einen beeindruckenden Aufschwung. Der Kurs hat wichtige Widerstandsmarken durchbrochen und zeigt deutliche Anzeichen von Stärke. Doch was sind die genauen Gründe für diesen rasanten Anstieg? Hier die wichtigsten Faktoren: Ein entscheidender Grund für den jüngsten Anstieg ist die Charttechnik. Bitcoin hat es geschafft, relevante Marken hinter sich zu lassen und über die psychologisch wichtige Schwelle von 110.000 US-Dollar zu klettern. Dieser Ausbruch gilt unter Analysten als starkes Kaufsignal. Viele Chart-Experten sehen nun Potenzial für weitere Kurssteigerungen, mit möglichen Zielen bei 120.000 oder sogar 130.000 US-Dollar.

Bitcoin / USD-Aktie: Chart vom 04.09.2025, Kürzel: BTC.USD, Kurs: 110.700,00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Stimmung am Kryptomarkt war in den letzten Wochen eher gedämpft. Der Fear & Greed Index, der die Emotionen der Anleger misst, signalisierte eine neutrale Haltung. In einer solchen Phase können positive Nachrichten oder ein technischer Durchbruch schnell zu einer Trendwende führen. Der aktuelle Anstieg hat die Anlegerstimmung sichtlich aufgehellt und das Interesse an der Kryptowährung neu entfacht. Bei einem Ausbruch über 113.500 USD würden wir ein technisches Kaufsignal bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Es bleibt weiterhin wichtig, die Volatilität des Marktes im Auge zu behalten und die eigenen Risikobereitschaft zu prüfen. Die Bitcoin-Rallye ist in vollem Gange - die Frage ist, wie weit sie uns noch trägt. Unter 107.150 USD ließe sich die Position nach einem möglichen Entry absichern.

Meinung

Die erhöhte Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot, was den Bitcoin-Preis zusätzlich antreibt. Neben den spezifischen Krypto-Faktoren spielen auch globale wirtschaftliche Entwicklungen eine Rolle. Derzeit spekulieren die Märkte über mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve. Lockere Geldpolitik macht riskantere Anlagen wie Bitcoin attraktiver, da Anleger auf der Suche nach besseren Renditen sind. Bitcoin wird von vielen als Absicherung gegen Inflation gesehen, was in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Für Anleger, die über ein Investment nachdenken, ist die aktuelle Phase spannend.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: -

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.13 Mrd. USD

Meine Meinung zu Bitcoin ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.09.2025

