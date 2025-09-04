Nach 2035 sollen in der EU nur noch Neuwagen mit einem CO2-Ausstoß von null Gramm pro Kilometer zugelassen werden können. Kritiker fordern schon lange eine Abschaffung oder zumindest eine Aufweichung dieses Ziels, etwa mittels Plug-in-Hybriden und Range Extendern. Eine neue Studie aus Frankreich legt nahe, dass die Teilzeit-Stromer schon 2035 nicht mehr gebraucht werden. Die Studie wurde von ChargeFrance veröffentlicht, entstand aber in Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net