© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoBitMine treibt den Ausbau seiner Ethereum-Treasury voran und festigt damit seine Position als größter institutioneller Halter der Kryptowährung.BitMine Immersion Tech hat über den Finanzdienstleister Galaxy Digital Ethereum im Wert von rund 64,7 Millionen US-Dollar erworben. On-Chain-Daten von Arkham Intelligence zeigen, dass die Kryptowährungs-Treasury-Firma am Mittwoch insgesamt 14.665 ETH in sechs Transaktionen über Galaxy Digitals OTC-Handelsadresse erhalten hat. Ethereum-Kurs im leichten Aufwärtstrend Der Ethereum-Kurs notiert aktuell bei 4.386 US-Dollar, ein Plus von 1,48 Prozent im Tagesvergleich. Auf Wochensicht liegt der Kurs jedoch weiterhin 4,97 Prozent im Minus (Stand: 10:30 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE