Es ist September - und der KMU-Anleihemarkt erwacht nun endgültig aus der Sommerpause. Auf den ersten Kapitalmarktkonferenzen (in Hamburg und Frankfurt) trifft sich die Branche wieder persönlich, um über Finanzierungsstrategien, Kapitalmarkttrends und neue Wege der Unternehmensfinanzierung zu diskutieren. Erste Transaktionen werden vorangetrieben, neue Anleihen kommen an den Markt, die Branche zeigt sich lebendig und anpassungsfähig.

Dabei offenbart sich einmal mehr die besondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...