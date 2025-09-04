Mainz (ots) -
Woche 40/25
Sa., 27.9.
15.15 sportstudio live
Radsport: WM
Straßenrennen Frauen
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Rudern: WM
Zusammenfassung aus Shanghai/China
Kommentator: Felix Tusche
Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China
mit Kommentator Felix Tusche ab 8.00 Uhr im Livestream
So., 28.9.
14.55 sportstudio live
Radsport: WM
Straßenrennen Männer
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Rudern: WM
Zusammenfassung aus Shanghai/China
Kommentator: Felix Tusche
Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China
mit Kommentator Felix Tusche ab 8.00 Uhr im Livestream
© 2025 news aktuell