Realbotix lanciert einen Online-KI-Chatbot, der die Nutzer mit dem firmeneigenen LLM zusammenbringt

LAS VEGAS, NEVADA, 4. September 2025 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) ("http://realbotix.ai" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten humanoiden Robotik, präsentiert auf seiner Produkt-Website www.realbotix.com seinen neuen hyperrealistischen KI-Chatbot Ask Aria. Die neuen Funktionen ermöglichen den Nutzern, anspruchsvolle, emotional intelligente Sprachkonversationen mit einer digitalen Version von Aria, einem KI-gestützten humanoiden Roboter und Vorzeigeprodukt von Realbotix, zu führen.

Dank der KI-Funktionen von Ask Aria haben Stakeholder, Kunden und die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit, mit der KI von Realbotix von jedem beliebigen Ort auf der Welt aus zu kommunizieren. Durch den direkten Austausch können die Teilnehmer aus erster Hand erleben, wie die KI personalisierte, emotional bewusste Interaktionen ermöglicht.

Ask Aria ist ein Verkaufstool, das Kunden weltweit die Möglichkeit bietet, die KI-Fähigkeiten eines Roboters vor dem Kauf zu testen. Ask Aria ist zudem ein mehrsprachiges Tool, mit dem die Nutzer mit Aria in 25 unterschiedlichen Sprachen kommunizieren können. Aria erkennt die jeweilige Sprache automatisch und antwortet in derselben Sprache, wodurch das Erlebnis einem internationalen Publikum nahtlos zugänglich wird. Zusätzlich werden Interaktionen mit Ask Aria dafür genutzt, das KI-Modell von Realbotix zu trainieren.

"Die Option des direkten Zugriffs auf unsere KI über realbotix.com ist ein strategischer Schritt, der es potenziellen Partnern ermöglicht, das von uns entwickelte Sprachmodell, das wir in unseren Robotern verwenden, zu evaluieren", erläutert Andrew Kiguel, CEO von Realbotix. "Diese KI nutzen wir für unsere gesamte Hardware, gleichzeitig ist unsere Plattform aber auch für die KI-Einbindung von Dritten offen."

Kiguel weiter: "Die Einführung von Ask Aria ist ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung der KI-Technologie von Realbotix. Durch die direkte Interaktion mit den Nutzern und die Erhebung kritischer Daten können wir unsere Maßnahmen zur Skalierung der Technologie über verschiedene Branchen vorantreiben und KI-Lösungen anbieten, die sowohl kommerziell einsetzbar als auch sozial wirksam sind."

Realbotix nutzt die Daten, die im Zuge der Interaktionen mit Ask Aria erhoben werden, um die Leistung der KI zu optimieren. So werden alle Aspekte, von der emotionalen Reaktionsfähigkeit bis hin zur Genauigkeit und Flüssigkeit der Konversationsfähigkeiten, verbessert. Das Unternehmen verfolgt einen datengestützten Entwicklungsansatz, der sicherstellt, dass jede Interaktion aussagekräftige Erkenntnisse darüber liefert, wie die KI optimiert werden kann, um den Anforderungen von Anwendern aus verschiedensten Branchen wie Gesundheitswesen, Kundenservice und Unterhaltung gerecht zu werden.

http://realbotix.com ist nur ein Teil der Gesamtstrategie von Realbotix, die darauf abzielt, dem Unternehmen eine Führungsrolle im wachstumsstarken Markt für KI und humanoide Robotik zu sichern. Nachdem KI-gesteuerte Roboter zunehmend in den Alltag integriert werden, ist die Fähigkeit, emotional bewusste, lebensechte Interaktionen zu ermöglichen, ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für Realbotix. Der Fokus auf emotionale Intelligenz unterscheidet das Unternehmen von anderen Marktteilnehmern und schafft sowohl für Nutzer als auch für Investoren einen einzigartigen Mehrwert.

Überzeugen Sie sich selbst von den Fähigkeiten von Ask Aria auf der Realbotix-Website www.realbotix.com.

Über Realbotix

Realbotix entwickelt und stellt KI-gestützte intelligente humanoide Roboter für Unterhaltung, Kundendienst und zwischenmenschliche Begleitung her.

Die patentierten KI- und Robotertechnologien von Realbotix, die in den USA hergestellt werden, ermöglichen lebensechte Ausdrucksformen, Bewegungen, Vision und soziale Interaktionen, wodurch wir uns als ein führendes Unternehmen im sich schnell entwickelnden Sektor der auf den Menschen fokussierten Robotik positionieren.

http://realbotix.com/: Produktseite

http://realbotix.ai: Unternehmenswebseite für Investoren

Bleiben Sie über die Entwicklungen von Realbotix.AI auf dem Laufenden und schließen Sie sich unserer Online-Community auf Twitter, https://www.linkedin.com/company/tokens-com/ und YouTube an.

Folgen Sie Aria, unserem humanoiden Roboter, auf Instagram und TikTok.

Ansprechpartner

Andrew Kiguel, CEO

E-Mail: contact@realbotix.com

Jennifer Karkula, Head of Communications

E-Mail: contact@realbotix.com

mailto:media@realbotix.com

mailto:sales@realbotix.com

Telefon: 647-578-7490

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die in unseren Offenlegungsunterlagen, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher beschrieben werden. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, und wir warnen davor, sich vorbehaltlos auf diese Aussagen zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

