LAS VEGAS, NEVADA, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) ("Realbotix" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten humanoiden Robotik, gibt bekannt, dass Ericsson die hochmodernen humanoiden Roboter einsetzen wird, die mit der proprietären Bildverarbeitungstechnologie von Realbotix für die Interaktion mit Mitarbeitern und Besuchern ausgestattet sind. Die Roboter werden in Ericssons Erlebniszentrum Imagine Studio in Plano, Texas, für Mitarbeiterschulungen, die Interaktion mit Stakeholdern und interaktive Erlebnisse zum Einsatz kommen.

Die Bildverarbeitungstechnologie von Realbotix, eine proprietäre Weiterentwicklung, die die Augen der Roboter in die Lage versetzt, Bewegungen und Emotionen selbstständig zu erkennen, sich Gesichter zu merken, Farben zu erkennen und sogar zu lesen, ermöglicht es den Robotern, bei Interaktionen mit Menschen entsprechend zu reagieren.

Die Roboter nutzen die proprietäre modulare Hardware und die KI-agnostische Architektur von Realbotix und dienen als dynamische, anpassungsfähige Mensch-Roboter-Schnittstelle für Anwendungen in der realen Welt, darunter:

- Mitarbeiterschulung und HR-Beratung - Bereitstellung personalisierter Entwicklungswege für Mitarbeiter, um die Karriereentwicklung zugänglicher und datengestützt zu gestalten.

- Studio-Begrüßungs- und Interaktionstool - Als interaktiver Empfangsmitarbeiter bieten die Realbotix-Roboter ein fesselndes Besuchererlebnis, das die Innovation im Bereich der dialogorientierten KI und Robotik widerspiegelt.

- Campus-Outreach und Karriereberatung - Inspiration für Studierende durch personalisierte Karriereberatung und Präsentationen von Karrieremöglichkeiten in der Technologiebranche.

"Die Einführung der Realbotix-Roboter durch Ericsson unterstreicht das wachsende Vertrauen in KI-gestützte humanoide Robotik und schlägt eine Brücke zwischen Technologie und realen Anwendungen. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt für Realbotix dar und positioniert unsere humanoiden Roboter als integrale Partner, die den Arbeitsplatz der Zukunft prägen werden", sagte der CEO von Realbotix, Andrew Kiguel.

Mit Anwendungen, die von Kundenbindung und Unternehmensschulungen bis hin zu HR-Analytik und Karriereberatung reichen, demonstriert Realbotix erneut den Wert der humanoiden Robotik in verschiedenen Branchen.

Marken und Unternehmen, die mehr über die individuell anpassbaren KI-Lösungen und Roboter von Realbotix erfahren möchten, können sich an mailto:sales@realbotix.ai wenden.

Über Realbotix

Realbotix entwickelt und produziert KI-gestützte, hochgradig anpassbare humanoide Roboter für Kundenservice, Kundenbindung und Begleitung. Mit patentierten Technologien, die lebensechten Gesichtsausdruck, Blickkontakt und soziale Interaktion ermöglichen, leistet Realbotix Pionierarbeit im Bereich der auf den Menschen zentrierten Robotik. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.realbotix.com oder www.realbotix.ai.

http://realbotix.com: Produktseite

http://realbotix.ai: Unternehmenswebseite für Investoren

Bleiben Sie über die Entwicklungen von Realbotix.AI auf dem Laufenden und schließen Sie sich unserer Online-Community auf Twitter, LinkedIn und YouTube an.

Folgen Sie Aria, unserem humanoiden Roboter, auf Instagram und TikTok.

Ansprechpartner

Andrew Kiguel, CEO

E-Mail: contact@realbotix.com

Jennifer Karkula, Head of Communications

E-Mail: contact@realbotix.com

mailto:media@realbotix.com

mailto:sales@realbotix.com

Telefon: 647-578-7490

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die in unseren Offenlegungsunterlagen, die unter http://www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher beschrieben werden. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, und wir warnen davor, sich vorbehaltlos auf diese Aussagen zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82594



