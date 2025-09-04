

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.09.2025 / 14:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Joachim Nachname(n): Dürr

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

JOST Werke SE

b) LEI

529900G977BSS7DATK68

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000JST4000

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 48,65 EUR 31.622,50 EUR 48,83 EUR 19.532,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 48,7186 EUR 51.154,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT





