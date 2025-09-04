Zehntausende Flugzeuge waren allein in Europa bereits Opfer von GPS-Jamming und Spoofing. Die Angriffe werden zunehmend zum Problem - und die Forderungen nach Alternativen und Abwehrmaßnahmen lauter. Am vergangenen Sonntag wurde ein Flugzeug mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord mutmaßlich von einer GPS-Störung getroffen. Das Flugzeug befand sich im Anflug auf den Flughafen Plowdiv in Rumänien und musste aufgrund der Störung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
