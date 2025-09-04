Coinbase bringt mit den Mag7 + Crypto Equity Index Futures erstmals ein Derivat auf den Markt, das führende US-Tech-Aktien, die eigenen Coinbase-Aktien und Krypto-ETFs kombiniert. Der Handel beginnt am 22. September. Coinbase Global geht einen bislang in den USA einmaligen Schritt und bringt sogenannte Mag7 + Crypto Equity Index Futures auf den Markt. Ab dem 22. September können institutionelle Investoren erstmals ein Derivat handeln, das führende US-Technologiewerte mit Krypto-ETFs in einem einzigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
