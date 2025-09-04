Porsche hat ein kabelloses Heim-Ladesystem mit einer Bodenplatte für batterieelektrische Fahrzeuge zur Marktreife gebracht. Als erste Modellreihe wird die neue, vollelektrische Generation des Cayenne mit dem System kompatibel sein. Als Ladeleistung werden 11 kW AC angegeben. Porsche bezeichnet seine induktive Ladelösung als One-Box-System, das außer einer am Parkplatz montierten Bodenplatte keine Wallbox oder Steuerungseinheit mehr braucht. Die Stromübertragung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
