Nach einer starken Performance von über 70 Prozent in den letzten Monaten könnten mögliche SOL-ETFs Solana zu neuen Kurshochs treiben.Nach der starken Rallye in den vergangenen Wochen erlebt Solana derzeit eine leichte Korrektur. Am Donnerstagnachmittag notierte Solana bei 207,46 US-Dollar, was einem Tagesverlust von rund 0,85 Prozent entspricht. Auf Wochensicht liegt der Token 1,5 Prozent im Minus, dennoch verzeichnet Solana auf Monatsbasis ein Plus von über 21 Prozent und hat seit dem Frühjahres-Crash mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen (Stand: 14:00 Uhr MESZ). "Solana ist derzeit der auffälligste Performer. Auch wenn es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommt, könnten positive …Den vollständigen Artikel lesen ...
