DOW JONES--Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im August schwächer gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 54.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 75.000 Jobs vorausgesagt. Im Juli waren unter dem Strich 106.000 Arbeitsplätze hinzugekommen und damit 2.000 mehr als ursprünglich gemeldet.

"Das Jahr begann mit einem starken Beschäftigungswachstum, doch diese Dynamik wurde durch Unsicherheiten gebremst", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. "Eine Vielzahl von Faktoren könnte den Rückgang bei den Neueinstellungen erklären, darunter Arbeitskräftemangel, zurückhaltende Verbraucher und Umbrüche durch künstliche Intelligenz."

Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 500.000 US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.

Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen damit, dass im August auf der Basis des offiziellen Jobreports 75.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 4,3 Prozent.

September 04, 2025 08:22 ET (12:22 GMT)

