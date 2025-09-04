Der Antrag unterstreicht, dass die Forderungen von Abacus unbegründet sind, da Lapetus, sein wichtigster Anbieter von Lebenserwartungsdaten, am 31. August seine Pforten geschlossen hat

In der Klagebegründung bringen Coventry und Herr Buerger ihre Ansicht zum Ausdruck, dass die Klage von Abacus ein Versuch ist, eine verfassungsrechtlich geschützte Debatte zu unterbinden. Wie es in dem Antrag heißt:

"Der erste Zusatzartikel zum Verfassungszusatz drückt 'ein tiefes nationales Bekenntnis zu dem Grundsatz aus, dass die Debatte über öffentliche Angelegenheiten ungehemmt, lebhaft und offen geführt werden sollte'. Abacus versucht jedoch, dieses Prinzip umzustoßen. Angesichts der Kritik an den von ihr selbst verursachten schwerwiegenden Problemen hat Abacus diese unbegründete Klage eingereicht, um diejenigen mundtot zu machen, die die Wahrheit aufgezeigt oder ihre verfassungsmäßig geschützten Meinungen geäußert haben. Das ist so nicht rechtens."

Der Antrag hebt auch hervor, dass Abacus in Lapetus Solutions, Inc. ("Lapetus") als seinen wichtigsten Anbieter für Lebenserwartungsdaten investiert und sich stark auf dieses Unternehmen verlassen hat - Lapetus hat jedoch öffentlich bekannt gegeben, dass es alle Aktivitäten zum 31. August 2025 einstellen wird. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedenken, die hinsichtlich der Praktiken von Abacus geäußert wurden, sowie die Bedeutung einer offenen Debatte über die Lebensversicherungsbranche.

"Die Beschwerde von Abacus ist ein Versuch, die lebhafte Debatte über wichtige Themen, die die Lebensversicherungsbranche betreffen, darunter die Zuverlässigkeit von Schätzungen zur Lebenserwartung, zu unterbinden", so Herr Buerger. "Transparente Offenlegungen fördern die Interessen von Anlegern, Aufsichtsbehörden und dem gesamten Markt für Lebensversicherungsabwicklungen, und der Erste Verfassungszusatz schützt das Recht, Meinungen und Bedenken zu äußern, insbesondere in Angelegenheiten von solch öffentlichem Interesse."

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer. Die umfassende Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir mehr als 6 Milliarden Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

