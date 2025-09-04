Neue Daten zeigen, dass finanzstarke Anleger, sogenannte Wale, ihre Bestände seit dem Tief im April deutlich aufgestockt haben. Das heizt die Spekulationen um neue Rekordhochs kräftig an. Doch nicht alle Zeichen stehen uneingeschränkt auf Grün.Während viele Privatanleger nach den jüngsten Turbulenzen am Kryptomarkt noch verunsichert sind, scheinen die ganz großen Fische genau zu wissen, wohin die Reise geht. Wie aktuelle Daten der Analyseplattform Santiment belegen, befinden sich die Ether-Wale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär