DJ Defizit in der US-Handelsbilanz gestiegen

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juli gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 78,31 Milliarden Dollar nach revidiert 59,09 (vorläufig: 60,18) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 77,90 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 0,3 Prozent auf 280,46 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 358,775 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 5,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 08:32 ET (12:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.