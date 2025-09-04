DJ US-Produktivität wächst im zweiten Quartal um 3,3 Prozent

DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal 2025 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 2,8 Prozent erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 2,4 Prozent ausgewiesen worden war.

Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, erhöhten sich die Lohnstückkosten revidiert mit einer hochgerechneten Jahresrate von 1,0 Prozent. Vorläufig war eine Zunahme von 1,6 Prozent gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Revision auf ein Plus von 1,3 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.