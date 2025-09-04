Meta veröffentlicht eine speziell für Apple-Tablets optimierte Version seiner Foto- und Videoplattform Instagram. Reels stehen im Mittelpunkt. Instagram ist seit Mittwochabend erstmals in einer für das iPad angepassten Version verfügbar. Meta, ehemals Facebook, reagiert damit auf jahrelange Nutzerbitten und den wachsenden Konkurrenzdruck durch Tiktok. Bislang wichen die meisten iPad-Nutzer auf die Browser-Version aus, um das Foto- und Video-Netzwerk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
