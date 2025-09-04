Das Londoner Unternehmen Diginex Limited (KYG286871044) erobert mit einer strategischen Partnerschaft neues Terrain. Gemeinsam mit BlockRidge will der RegTech-Spezialist künftig digitale Vermögenswerte mit robusten ESG-Kennzahlen verknüpfen. Ein cleverer Schachzug in einem Markt, der nach Vertrauen und Transparenz sucht. Blockchain trifft Nachhaltigkeit: Die Zusammenarbeit zwischen Diginex und BlockRidge markiert einen interessanten Wendepunkt. Während Kryptowährungen oft wegen ihres Energieverbrauchs kritisiert werden, setzt diese Kooperation auf das Gegenteil: mehr Nachhaltigkeit durch bessere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
