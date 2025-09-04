Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907) treibt ihre KI-Offensive voran: Tochtergesellschaft Bluebeam übernimmt Firmus AI, einen Pionier im Bereich KI-gestützter Bauplanprüfung. Mit dem Deal sichert sich Nemetschek frühzeitig einen entscheidenden Vorsprung in der 13-Billionen-Dollar-Bauindustrie. Für die Nemetschek Aktie bedeutet das frischen Rückenwind. Firmus AI - Frühwarnsystem für Bauprojekte Firmus hat eine Cloud-KI-Plattform entwickelt, die 2D-PDF-Baupläne analysiert, um Risiken, Lücken und Inkonsistenzen schon vor Baubeginn zu erkennen. Von der Kalkulation über die Planung bis zur Inbetriebnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
