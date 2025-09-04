Coursera - COUR: Kursziel Pivot-Hoch bei der Lernplattform!

Q2/2025 besser als erwartet!

Pullback-Setup bei der Coursera-Aktie (COUR) nach Kursplus 57% in 6 Monaten. Hält der Boom im E-Learning-Sektor an?

Coursera (COUR) - ISIN US22266M1045

Rückblick: Nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal startete die Coursera-Aktie mit einem ordentlich Gap Up. Der anschließende Rücksetzer in Gestalt einer Bullenflagge könnte Trade-Möglichkeiten in Long-Richtung eröffnen. Das Halbjahresplus von rund 57 Prozent könnte bei Aktionären die Lust auf weitere Kursgewinne geweckt haben.

Coursera-Aktie: Chart vom 0309.2025, Kürzel: COUR Kurs: 11.16 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Grundsätzlich gehen wir von einer Fortsetzung des Booms im E-Learning-Sektor aus. Wir orientieren uns an der Kerze vom Dienstag und steuern bei einer positiven Entwicklung als Kursziel das letzte Pivot-Hoch an. Da die nächsten Quartalszahlen erst am 27. Oktober anstehen, wäre ein mehrwöchiger Swingtrade überlegenswert.

Mögliches bärisches Szenario

Trotz der positiven Tendenz sind die fundamentalen Zahlen bei Coursera noch nicht wirklich belastbar. Eine Absicherung im Bereich der genannten Kurslücke erscheint daher sinnvoll.

Meinung

Coursera ist eine weltweite Online-Bildungsplattform, auf der Lernende Zugang zu Kursen, Zertifikatsprogrammen, Spezialisierungen und sogar Studienabschlüssen haben - entwickelt von renommierten Universitäten und Unternehmen wie Google, Stanford oder Yale. Die Plattform wurde 2012 von zwei Stanford-Professoren ins Leben gerufen und setzt auf flexibles, selbstbestimmtes Lernen. Das Angebot reicht von Programmierung und Datenwissenschaft über Wirtschaft bis hin zu Geisteswissenschaften. Zusätzlich unterstützt Coursera mit finanzieller Förderung und Karriere-Services. Coursera überzeugte im zweiten Quartal 2025 mit beeindruckenden Geschäftszahlen. Die Online-Lernplattform verzeichnete einen Umsatzsprung von 10 Prozent auf 187 Millionen USD gegenüber dem Vorjahresquartal. Besonders erfreulich entwickelte sich die Profitabilität: Der Bruttogewinn kletterte um 13 Prozent auf 105 Millionen USD, wodurch die Bruttomarge auf solide 56 Prozent anstieg. Als Wachstumstreiber erweisen sich Courseras strategische Investitionen in KI-Technologien sowie die konsequente internationale Expansion, wobei der asiatisch-pazifische Markt eine Schlüsselrolle spielt. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich: Mit einem Gewinn je Aktie von 0.12 USD lag man ein Drittel über der Prognose von 0.09 USD. Auch beim Gesamtumsatz von 187.1 Millionen USD wurden die Schätzungen von 180.56 Millionen USD klar übertroffen. Für das Gesamtjahr 2024 gab es allerdings noch einen Verlust, ebenso für die Vorjahre. Somit plädieren wir trotz des bullisichen Chartbildes für eine enge Absciherung.

Marktkapitalisierung: 1.83 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 26.79 Millionen USD

Meine Meinung zu Coursera ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 04.09.2025

Autor: Thomas Canali

