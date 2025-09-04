DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. September (vorläufige Fassung)

=== 01:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der mHUB Industry Disruptor Series *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,3% gg Vj 2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +75.000 gg Vm zuvor: +73.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 0,042 durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 09:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.