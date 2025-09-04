DJ Nemetschek kauft US-Spezialist für Bauentwurfsprüfungen Firmus AI

DOW JONES--Das Softwareunternehmen Nemetschek kauft Firmus AI, laut Unternehmensangaben ein US-Pionier für die Entwurfsprüfung und Risikoanalyse von Bauprojekten vor Baubeginn. Firmus AI setzt auf Künstliche Intelligenz, um zweidimensionale PDF-Pläne auf Risiken aus der Planungsphase zu analysieren, wie Nemetschek mitteilte. Die Übernahme unterzeichnet hat laut Mitteilung die Nemetschek-Tochter Bluebeam Inc.

2026 dürfte das Unternehmen einen wiederkehrenden jährlichen Umsatz im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

September 04, 2025 09:32 ET (13:32 GMT)

