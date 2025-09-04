GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Offizielle Eröffnung des GoldenPeaks Capital Solarkraftwerks Bodroghalom in Ungarn



04.09.2025 / 16:00 CET/CEST





Budapest, 4. September 2025 - GoldenPeaks Capital ("GPC"), einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten von Ökostrom in Europa, hat die offizielle Eröffnung seines ungarischen Vorzeige-Photovoltaikprojekts in Bodroghalom gefeiert - den Zemplén Solar Park. Fabian Gaus, CEO von GoldenPeaks Capital, begrüßte die ungarischen Vertreter aus Wirtschaft und Politik: "Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg Ungarns erneuerbare Energien umzusetzen. Ungarn spielt eine wichtige Rolle in der langfristigen Strategie von GoldenPeaks Capital, und dieses Projekt zeigt unser volles Engagement, uns für eine saubere Energiezukunft des Landes einzusetzen." Mit einer installierten Leistung von 64,56 MWp produziert die aus zwei Blöcken bestehende Photovoltaikanlage jährlich rund 94,6 GWh sauberen Strom - genug, um jährlich über 30.000 Menschen mit Strom zu versorgen. Über die gesamte Lebensdauer des Projekts werden voraussichtlich mehr als 860.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart, was der CO2-Neutralisierung von über einer Million Bäumen entspricht. Seit März 2025 ist der Solarpark Zemplén voll in Betrieb und liefert stabilen, sauberen Strom für den ungarischen Markt. In fast vier Monaten Produktion hat die Anlage ihre Zuverlässigkeit kontinuierlich unter Beweis gestellt - nicht nur als Quelle erneuerbarer Energie, sondern auch als aktiver Beitrag zu den ungarischen Netzdienstleistungen. Sie ist zudem die erste Anlage im Portfolio von GoldenPeaks Capital, die am automatischen Frequenzwiederherstellungsreserve-Segment teilnimmt und so die nationale Netzstabilität durch Nebendienstleistungen stärkt. Gemeinsam mit seinem langjährigen PPA-Partner, der Faerch Group, hat GoldenPeaks Capital die wirtschaftliche Stabilität und die Zusammenarbeit mit einem industriellen Abnehmer sichergestellt, der unsere Werte und unsere langfristige Vision der Förderung grüner Energie in Ungarn teilt. GoldenPeaks Capital hat sich mit der Unterzeichnung eines richtungsweisenden 12-jährigen physischen PPA mit Faerch im Jahr 2024 bereits eine führende Position im ungarischen PPA-Markt erarbeitet. Gestützt auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung sauberer Energielösungen in ganz Europa engagiert sich GoldenPeaks Capital weiterhin für Innovation und Zuverlässigkeit in der Energiewende. Da sich der ungarische PPA-Markt weiterentwickelt, ist das Unternehmen gut positioniert, um lokale Unternehmen bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele zu unterstützen. Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Solarsystemen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn, mit über 15 Jahren Erfahrung in der weltweiten Strukturierung von Energieprojekten. Darüber hinaus ist GPC mit verschiedenen BESS + PV-Pilotprojekten in Polen und Ungarn Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GoldenPeaks Capital wird die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter beschleunigen, indem es alle Bereiche der erneuerbaren Energien nahtlos integriert, darunter Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energievertrieb. So wird eine wertvolle Abstimmung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet. GoldenPeaks Capital wurde für sein grünes Engagement ausgezeichnet und erhielt von Moody's für sein Green-Bond-Framework unlängst den höchsten Nachhaltigkeits-Qualitätsscore (SQS1). Medienanfragen : GoldenPeaks Capital Siro Barino E-Mail: media@goldenpeakscapital.com info@goldenpeakscapital.com www.goldenpeakscapital.com Disclaimer Golden Peaks Capital: This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable, but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.



Ende der Medienmitteilungen

