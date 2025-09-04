Highlights
- Längster Abschnitt bisher bei Reid - über 1 Kilometer Nickelmineralisierung, die sich über die aktuelle Ressource in der Tiefe um 300 Meter hinaus erstreckt
- 0,28 % Nickel über 1.018 Meter, einschließlich mehrerer höhergradiger Abschnitte (z. B. 0,36 % Nickel über 97 Meter und 0,42 % Nickel über 45 Meter)
- Erfolgreiche Auffüllung/Erweiterung der bestehenden Nickelmineralisierung um 200 bis 300 Meter in Richtung Norden, Westen und Süden
- Aktualisierte Mineralressource wird bis Ende 2025 erwartet
TORONTO, 4. September 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-why-canada-nickel-has-great-potential/ -) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich, weitere Explorationsbohrergebnisse aus seinem zu 100 % unternehmenseigenen Reid Nickel Sulphide Project ("Reid") bekannt zu geben, das sich etwa 39 Kilometer nordwestlich von Timmins (Ontario) befindet.
CEO Mark Selby sagte: "Reid liefert weiterhin Ergebnisse, wobei die heutigen Ergebnisse das beträchtliche Potenzial hinsichtlich Größe und Umfang sowie das Potenzial für mehrere Projekte im Nickelgebiet Timmins bestätigen. Diese Ergebnisse bestätigen auch das beträchtliche Potenzial, das bei der Veröffentlichung der ersten Ressource Ende letzten Jahres ermittelt wurde, unterstützt durch ein 3,9 Quadratkilometer großes geophysikalisches Zielgebiet, das mehr als doppelt so groß ist wie Crawford. Wir freuen uns darauf, die Größe von Reid mit einer aktualisierten Ressource bis zum Jahresende weiter zu demonstrieren."
Reid-Projekt
Reid ist ein großes serpentinisiertes ultramafisches Gebiet - mit einer geophysikalischen Ausdehnung, die etwa 2,5-mal größer ist als die von Crawford - das hauptsächlich aus Dunit und geringfügigen Peridotitvorkommen mit mehreren Abschnitten höhergradiger Nickelmineralisierung besteht. Nahe dem Zentrum der Intrusion befindet sich der "Central Dyke Corridor", wo der Hauptdunitkörper von einer Reihe nord-südlich ausgerichteter Gänge durchschnitten wird.
Im ersten und zweiten Quartal 2025 wurde ein Bohrprogramm mit 28 Bohrlöchern durchgeführt, um frühere Bohrabschnitte zu vervollständigen und bis Ende 2025 eine aktualisierte Mineralressource zu erstellen. Die aktualisierte Ressource dürfte zu einer deutlichen Erhöhung der abgeleiteten Ressource sowie zu einer Aufwertung der angezeigten und gemessenen Kategorien führen. Eine frühere Pressemitteilung (28. Mai 2025) enthielt die Untersuchungsergebnisse der ersten acht Bohrlöcher aus dem Infill-Programm. Diese Pressemitteilung enthält die Untersuchungsergebnisse der letzten 20 Bohrlöcher (siehe Tabelle 1 und Abbildungen 1-4).
Die am 23. Dezember 2025 veröffentlichte erste Reid-Ressource umfasste eine angezeigte Ressource von 0,59 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,24 % und einem Nickelgehalt von 1,4 Millionen Tonnen sowie eine abgeleitete Ressource von 0,99 Milliarden Ton n mit einem Nickelgehalt von 0,23 % und einem Nickelgehalt von 2,2 Millionen Tonnen. Ein Explorationsziel[i] mit Potenzial für Nickel wurde für weitere 0,9 bis 2,1 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,20 bis 0,22 % definiert.
Diese letzten 20 Bohrlöcher durchschnitten alle lange Abschnitte mit mineralisiertem Dunit und geringfügigem Peridotit. REI25-82 und REI25-89 wurden beide in der westlichen Hälfte des geophysikalischen Ziels gebohrt, um nach einer flachen, höhergradigen Nickelmineralisierung zu suchen, die unmittelbar unterhalb der Deckschicht durchschnitten wurde.
Tabelle 1 - Höhepunkte der Bohrungen in Reid
Bohrloch-ID
Von (m)
Bis (m)
Länge (m)*
Ni %
Co %
Pd g/t
Pt g/t
Cr %
Fe %
S %
Hauptgebiet: Tiefenerweiterung
REI25-82
25,4
1.044
1018,6
0,28
0,013
0,018
0,009
0,68
5,97
0,08
einschließlich
120,0
164,8
44,8
0,42
0,016
0,036
0,015
0,68
5,94
0,15
einschließlich
124,5
135,0
10,5
0,50
0,019
0,047
0,019
0,69
6,12
0,18
und
583,5
681,0
97,5
0,36
0,012
0,040
0,022
0,66
5,58
0,10
REI25-89
33,7
663,0
629,3
0,25
0,012
0,009
0,005
0,68
5,94
0,07
einschließlich
33,7
228,0
194,3
0,31
0,013
0,023
0,010
0,64
5,35
0,12
einschließlich
148,5
183,0
34,5
0,41
0,014
0,031
0,013
0,63
5,51
0,16
Hauptbereich: Infill
REI25-65
169,5
534,0
364,5
0,20
0,012
0,004
0,004
0,56
6,66
0,04
REI25-75
49,5
234,4
184,9
0,20
0,013
0,003
0,004
0,68
6,81
0,04
und
263,6
540,0
276,4
0,24
0,012
0,003
0,004
0,83
6,47
0,04
einschließlich
334,0
417,0
83,0
0,27
0,012
0,003
0,003
0,94
5,94
0,05
REI25-79
27
600,0
573,0
0,25
0,011
0,014
0,009
0,63
5,41
0,04
einschließlich
231,0
289,5
58,5
0,30
0,012
0,056
0,044
0,63
5,76
0,04
und
358,5
378,0
19,5
0,31
0,011
0,024
0,011
0,60
5,19
0,05
REI25-84
23,7
208,6
184,9
0,26
0,011
0,009
0,006
0,69
5,76
0,07
einschließlich
117,0
145,5
28,5
0,34
0,012
0,015
0,009
0,71
5,46
0,09
und
218,0
591,0
373,0
0,21
0,013
0,016
0,015
0,56
6,99
0,08
einschließlich
291,0
309,0
18,0
0,35
0,012
0,010
0,006
0,75
6,23
0,10
REI25-85
18,0
501,0
483,0
0,19
0,014
0,016
0,013
0,52
7,35
0,06
einschließlich
18,0
108,0
90,0
0,25
0,012
0,010
0,004
0,67
6,40
0,08
Hauptbereich: Ressourcenausweitung
REI25-71
65,2
110,8
45,6
0,14
0,013
0,009
0,005
0,34
10,03
0,07
REI25-72
24,5
354,0
329,5
0,18
0,011
0,005
0,006
0,54
7,10
0,03
einschließlich
25,5
68,0
42,5
0,26
0,011
0,007
0,006
0,83
5,64
0,04
REI25-73
14,4
54,0
39,6
0,23
0,01
0,003
0,003
0,76
5,18
0,01
und
88,5
158,3
69,8
0,15
0,011
0,007
0,007
0,45
7,45
0,01
und
221,2
286,8
65,6
0,14
0,01
0,004
0,006
0,42
7,19
0,06
und
334,6
415,3
80,7
0,21
0,01
0,004
0,004
0,83
6,27
0,05
Bohrungs-ID
Von (m)
Bis (m)
Länge (m)*
Ni %
Co %
Pd g/t
Pt g/t
Cr %
Fe %
S %
REI25-74
54,5
711,0
656,5
0,22
0,012
0,003
0,003
0,81
6,16
0,02
REI25-76
57,0
63,0
6,0
0,03
0,007
0,260
0,379
0,34
6,22
0,02
und
103,5
526,5
423,0
0,15
0,013
0,003
0,003
0,58
7,21
0,04
und
628,5
717,0
88,5
0,19
0,011
0,003
0,004
0,38
6,54
0,03
REI25-77
87,0
652,0
565,0
0,21
0,011
0,003
0,004
0,61
6,58
0,04
einschließlich
468,0
484,5
16,5
0,27
0,012
0,009
0,020
0,70
6,09
0,05
REI25-78
27,7
689,6
661,9
0,21
0,01
0,004
0,004
0,60
6,43
0,04
einschließlich
228,0
418,0
190,0
0,25
0,012
0,004
0,004
0,66
5,76
0,03
REI25-80
30,5
380,6
350,1
0,23
0,012
0,004
0,003
0,66
5,94
0,04
und
431,8
547,5
115,7
0,21
0,011
0,003
0,003
0,42
6,35
0,02
REI25-81
25,5
541,2
515,7
0,19
0,012
0,014
0,011
0,54
7,05
0,05
einschließlich
25,5
243,0
217,5
0,24
0,011
0,005
0,004
0,68
6,10
0,07
REI25-83
27,6
330,0
302,4
0,23
0,01
0,003
0,003
0,60
5,00
0,02
REI25-86
15,0
324,0
309,0
0,16
0,013
0,028
0,025
0,42
7,46
0,05
REI25-87
14,0
370,5
356,5
0,18
0,013
0,027
0,023
0,48
7,75
0,06
einschließlich
120,0
126,0
6,0
0,30
0,017
0,324
0,179
0,44
9,04
0,14
REI25-88
20,7
684,0
663,3
0,19
0,013
0,013
0,011
0,56
7,49
0,03
einschließlich
339,0
403,5
64,5
0,25
0,012
0,003
0,004
0,70
5,92
0,06
*Tatsächliche Mächtigkeit unbekannt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.
Abbildung 1 - Reid - CNC-Bohrlöcher über der gesamten magnetischen Intensität
Abbildung 2 - Reid - CNC-Draufsicht mit Nickelressource und abgeschlossenen Bohrungen.
Abbildung 3 - Reid - CNC-Querschnitt von REI25-82 (endet etwa 300 m unterhalb der derzeit geplanten Grube) in Bezug auf die Nickelressource.
Abbildung 4 - Reid - CNC-Querschnitt von REI25-89 in Bezug auf die Nickelressource.
Tabelle 2: Bohrlochausrichtung
Bohrloch-ID
Ostkoordinate (mE)
Nordabweichung (mN)
Azimut (°)
Neigung (°)
Länge (m)
REID
REI25-65
457446
5403794
30
-85
534
REI25-71
456759
5403777
180
-50
264
REI25-72
457029
5404688
305
-50
354
REI25-73
457029
5404688
125
-70
450
REI25-74
457591
5404716
0
-55
711
REI25-75
457921
5404541
270
-60
540
REI25-76
456464
5403727
135
-50
717
REI25-77
456470
5403729
180
-50
672
REI25-78
456272
5403795
178
-60
699
REI25-79
456033
5403984
155
-65
600
REI25-80
456165
5403790
180
-55
570
REI25-81
456033
5403984
0
-60
552
REI25-82
456300
5403970
85
-80
1.044
REI25-83
456033
5403984
270
-55
330
REI25-84
456169
5403985
358
-60
591
REI25-85
456168
5404134
358
-60
501
REI25-86
456168
5404283
358
-60
324
REI25-87
456168
5404283
358
-60
429
REI25-88
456390
5404560
160
-52
684
REI25-89
456300
5403970
180
-60
663
Erklärung bezüglich TSX Venture
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.
Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahmen
Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Kern in NQ-Größe wird aus dem Bohrloch in versiegelten Kernbehältern entnommen und zur Kernprotokollierungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert und in 1,5-Meter-Abschnitten beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Satz Proben wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernlager von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Satz Proben sicher zu SGS Lakefield zur Vorbereitung verschickt wird, wobei die Analyse bei SGS Burnaby durchgeführt wird. Alle Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Analyse der Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Feuerprobe, während die Analyse von Nickel, Kobalt, Schwefel und anderen Elementen mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Blindproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben hinzugefügt, sodass eine Charge von 60 Proben zur Analyse eingereicht wird.
Qualifizierte Person und Datenüberprüfung
Stephen J. Balch P.Geo. (ON), Vizepräsident Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.
Über Canada Nickel Company
Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen v , das Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTMund NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.canadanickel.com.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mark Selby
CEO
Telefon: 647-256-1954
E-Mail: info@canadanickel.com
In Europe
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Grundstücke (die "Grundstücke"), die Bedeutung der Bohrergebnisse, der voraussichtliche Zeitpunkt der Vorlage einer aktualisierten Ressource, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickel-Sulfid- -Projekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitpunkt und die Fertigstellung (falls überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, die Möglichkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, unternehmerische und technische Ziele, die Erteilung der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebene Akquisition und der Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
#_ednref1 Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur; es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren; es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.
