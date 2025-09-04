Katie Stockton rechnet im September mit Konsolidierung an der Wall Street - zwei Sektoren bieten jedoch ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Die Märkte befinden sich in einer entscheidenden Übergangsphase. Während geopolitische Unsicherheiten, die Diskussion um mögliche Rückerstattungen von US-Zolleinnahmen und die nächste Fed-Sitzung für Nervosität sorgen, rückt die technische Analyse in den Fokus. Katie Stockton, Gründerin von Fairlead Strategies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE