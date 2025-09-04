EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zur sofortigen Veröffentlichung 04. September 2025 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Dividendenmitteilung Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "Gesellschaft") kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 11. September 2025 gilt. Stichtag ist der 12. September 2025 und das Zahlungsdatum ist der 07. Oktober 2025: Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.3406

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.2769

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.3776

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.3079

JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.2749

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.1471

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.1169

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.1795

